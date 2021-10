Защитник Арсенала и сборной Японии Такехиро Томиясу признан лучшим футболистом Арсенала в сентябре.

В голосовании за это звание футболист обошел Аарона Рамсдейла и Эмиля Смит-Роу.

🥇 September Player of the Month ✅



What's most impressed you about Tomi so far? 💭