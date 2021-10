Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце "канониры" под руководством 39-летнего испанского специалиста выиграли все три поединка в чемпионате Англии, два из которых были без пропущенных мячей.

💪 3 wins

⚽️ 5 goals

⛔️ 2 clean sheets



👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7