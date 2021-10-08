Испанский специалист провел удачный месяц в английском чемпионате.
premierleague.com
08 октября 2021, 14:59
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
В минувшем месяце "канониры" под руководством 39-летнего испанского специалиста выиграли все три поединка в чемпионате Англии, два из которых были без пропущенных мячей.
В борьбе за награду Артета опередил Хосепа Гвардиолу (Манчестер Сити), Юргена Клоппа (Ливерпуль), Грэма Поттера (Брайтон) и Дина Смита (Астон Вилла).
Ранее сообщалось, что приз лучшему игроку месяца в АПЛ отправился в руки Криштиану Роналду.