Англия

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Эвертон и директор по развитию футбола Марсель Брандс приняли решение прекратить сотрудничество в связи с неудачными результатами команды в этом сезоне.

"Мы хотели бы поблагодарить Брандса за три с половиной годы работы с нами и пожелать ему всего наилучшего в карьере. Теперь нам необходимо провести стратегический обзор нашей структуры, чтобы выработать идеальную модель для дальнейшего развития.

В то же время, мы полностью доверяем нашему главному тренеру Рафе Бенитесу", — говорится в заявлении клуба.

До Эвертона функционер успел поработать в таких клубах как ПСВ, АЗ Алкмар и Валвейк.

После четырнадцати туров Эвертон расположился на 16-й строчке турнирной таблицы в АПЛ, имея в свое активе 15 очков.