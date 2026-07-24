Німеччина

Колишній захисник збірної Німеччини та лондонського Арсенала обійме керівну посаду з січня 2027 року.

Колишній захисник збірної Німеччини та лондонського Арсенала Пер Мертезакер стане новим генеральним директором Німецького футбольного союзу (DFB). Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Флориан Плеттенберг.

Угода між сторонами вже повністю узгоджена. Мертезакер офіційно розпочне виконання своїх обов'язків із січня наступного року. До цього часу посаду продовжуватиме обіймати нинішній очільник організації Андреас Реттіг. Контракт із новим функціонером буде розрахований до завершення чемпіонату світу-2030.

Нагадаємо, збірна Німеччини зазнала невдачі на ЧС-2026, припинивши виступи вже у першому раунді плей-оф після сенсаційної поразки від національної команди Парагваю.

Раніше Клопп був призначений головним тренером збірної Німеччини.