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49-річний нідерландський фахівець Марк ван Боммел став новим головним тренером "червоних дияволів", підписавши контракт до 2028 року.

Збірна Бельгії офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Національну команду очолив Марк ван Боммел.

49-річний нідерландський фахівець уклав із Королівською бельгійською футбольною асоціацією трудову угоду, яка розрахована до літа 2028 року.

Останнім місцем роботи ван Боммела був бельгійський Андерлехт, який він залишив у 2024 році. Раніше наставник працював із німецьким Вольфсбургом та нідерландським ПСВ, а також обіймав посаду асистента головного тренера у національних збірних Австралії та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, колишній керманич бельгійців Руді Гарсія залишив свою посаду після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 на стадії чвертьфіналу від збірної Іспанії.