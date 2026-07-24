49-річний нідерландський фахівець Марк ван Боммел став новим головним тренером "червоних дияволів", підписавши контракт до 2028 року.
Марк ван Боммел, x.com/BelRedDevils
24 липня 2026, 16:27
Збірна Бельгії офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Національну команду очолив Марк ван Боммел.
49-річний нідерландський фахівець уклав із Королівською бельгійською футбольною асоціацією трудову угоду, яка розрахована до літа 2028 року.
Останнім місцем роботи ван Боммела був бельгійський Андерлехт, який він залишив у 2024 році. Раніше наставник працював із німецьким Вольфсбургом та нідерландським ПСВ, а також обіймав посаду асистента головного тренера у національних збірних Австралії та Саудівської Аравії.
Нагадаємо, колишній керманич бельгійців Руді Гарсія залишив свою посаду після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 на стадії чвертьфіналу від збірної Іспанії.