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Німецький фахівець поділився своїми думками після призначення на посаду коуча "бундестім".

Німецький фахівець Юрген Клопп прокоментував своє призначення на посаду головного тренера збірної Німеччини.

"Збірна Німеччини може об’єднати нас, німців, як мало що інше. Саме це робить цю роботу для мене такою особливою.

Я вдячний за все, що зміг пережити та чого навчився за останні півтора року в Red Bull, а також за відкритість, яка зробила цю домовленість можливою.

Тепер я з нетерпінням чекаю на це особливе завдання в німецькому футболі, до якого ми разом підійдемо зі смиренням і терпінням: розвинути команду, яка бореться один за одного, отримує задоволення від футболу і за яку люди в нашій країні з повною впевненістю зможуть вболівати.

Моє головне завдання – допомогти національній збірній, а це можливо лише тоді, коли на нижчих рівнях добре працюють. Складається враження, що нам кажуть: у чомусь ми маємо робити як іспанці, а в чомусь – як французи, але ми хочемо, щоб у майбутньому інші нації говорили, що вони хочуть робити так, як Німецький футбольний союз.

Під час чемпіонату світу було відчуття, ніби в нас не було хороших гравців, але у нас є дуже хороші футболісти. Наразі далеко не все так погано.

Для мене велика честь сидіти тут. У мене зараз багато думок у голові. Я розумів, наскільки великою є посада головного тренера збірної Німеччини, але для мене було немислимо, що колись це справді станеться", — наводить слова Клоппа Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що контракт між Клоппом та Німецьким футбольним союзом розрахований до 2030 року.