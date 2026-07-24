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Новим наставником "самураїв" стане Го Ойва, який зараз відповідає за молодіжний склад.

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу продовжить керувати національною командою до початку 2027 року. Про це повідомляє прес-служба Японської футбольної асоціації.

Моріясу керуватиме "самураями" на Кубку Азії, який пройде з січня до лютого 2027 року.

Після цього він залишить національну команду, а його наступником стане Го Ойва, який зараз очолює молодіжну збірну Японії. Він поєднуватиме обидві посади.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2026 Японія посіла друге місце у групі, після чого поступилася Бразилії (1:2) у 1/16 фіналу.