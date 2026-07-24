Новим наставником "самураїв" стане Го Ойва, який зараз відповідає за молодіжний склад.
Хадзіме Моріясу, Getty Images
24 липня 2026, 14:20
Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу продовжить керувати національною командою до початку 2027 року. Про це повідомляє прес-служба Японської футбольної асоціації.
Моріясу керуватиме "самураями" на Кубку Азії, який пройде з січня до лютого 2027 року.
Після цього він залишить національну команду, а його наступником стане Го Ойва, який зараз очолює молодіжну збірну Японії. Він поєднуватиме обидві посади.
Нагадаємо, на минулому ЧС-2026 Японія посіла друге місце у групі, після чого поступилася Бразилії (1:2) у 1/16 фіналу.