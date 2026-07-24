Ліга конференцій

Коуч черкаської команди поділився своїми думками після гри з Гентом.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента (0:0).

"Складний матч, такий, як ми й передбачали. Все-таки вірили, що психологічно команда буде більш розкута, але досвід дається взнаки. Треба мати досвід ігор на такому рівні.

Здавалося, гру команда почала непогано, створила гольовий момент, потім знітилася, почала нервувати, припускатися помилок у простих ситуаціях. Але знову ж таки – це досвід. Треба робити правильний аналіз та готуватися до матчу-відповіді.

З огляду на те що це був перший матч на євроарені, наші футболісти не мали досвіду таких ігор. Звичайно, що частково задоволений. Повністю задоволеним тренер ніколи не буває, адже ідеальну гру важко зіграти.

Але були хороші відрізки в матчі, де ми могли реалізувати свої моменти. Були стовідсоткові гольові нагоди, які потрібно було реалізовувати. Були й необов’язкові помилки. Загалом задоволений тим, як команда провела перший матч у своєму житті на євроарені", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Гент.