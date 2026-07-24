Італія

Туринський клуб зайняв жорстку позицію щодо 26-річного сербського нападника після того, як той відхилив попередню вигідну пропозицію.

Ситуація навколо майбутнього центрального нападника Душана Влаховича у Ювентусі зазнала суттєвих змін.

За інформацією видання Tuttomercatoweb, переговори між сторонами забігли у глухий кут після того, як 3 червня 26-річний серб відхилив пропозицію туринців щодо нового дворічного контракту. Попередня угода передбачала оклад у розмірі понад 7 мільйонів євро на сезон, що робило б його найвищооплачуванішим гравцем команди, а також солідний бонус за підписання.

Нападник відповів відмовою, оскільки розраховував отримати вигідніші пропозиції від інших європейських грандів. Утім, інтерес із боку топ-клубів так і не матеріалізувався. Зрозумівши це, форвард спробував відновити переговори з "б'янконері", однак зіштовхнувся із жорсткою позицією керівництва.

Тепер умови диктує туринський клуб. Ювентус більше не готовий виплачувати Влаховичу підписний бонус та зменшив пропозицію щодо зарплатні до 6 мільйонів євро, що навіть менше, ніж заробляє Кенан Йилдиз.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у Трубіні, але фінансові проблеми ускладнюють трансфер.