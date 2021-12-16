Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Эвертон.
Кристиан Пулишич, Getty Images
16 декабря 2021, 20:57
В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле будет принимать Эвертон.
Томас Тухель, после победы над Лидсом (3:2), предпочел увидеть с первых минут Зийеха на позиции под нападающим, которым в этой игре станет Пулишич.
Рафаэль Бенитес, на фоне поражения от Кристал Пэлас (1:3), решил использовать в стартовом составе Брантвейта в центре обороны, в то время как Кенни и Гордон отправились в центральную линию, а Ивоби сыграет позади единственного нападающего, Эллиса Симмса
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо — Зийех, Маунт — Пулишич.
Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Сарр, Кристенсен, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль.
Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Брантвейт, Кин, Годфри — Кенни, Дукуре, Гомес, Гордон — Ивоби — Симмс.
Запасные: Бегович, Лонерган, Коулман, Аллан, Гбамен, Оньянго, Доббин.
Матч Челси — Эвертон начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.