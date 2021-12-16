Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Эвертон.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле будет принимать Эвертон.

Томас Тухель, после победы над Лидсом (3:2), предпочел увидеть с первых минут Зийеха на позиции под нападающим, которым в этой игре станет Пулишич.

Рафаэль Бенитес, на фоне поражения от Кристал Пэлас (1:3), решил использовать в стартовом составе Брантвейта в центре обороны, в то время как Кенни и Гордон отправились в центральную линию, а Ивоби сыграет позади единственного нападающего, Эллиса Симмса

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо — Зийех, Маунт — Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Сарр, Кристенсен, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль.



Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Брантвейт, Кин, Годфри — Кенни, Дукуре, Гомес, Гордон — Ивоби — Симмс.

Запасные: Бегович, Лонерган, Коулман, Аллан, Гбамен, Оньянго, Доббин.



Матч Челси — Эвертон начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.