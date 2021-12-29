Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 20-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Брентфордом и Манчестер Сити, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Брентфорд — Манчестер Сити

Среда, 29 декабря, 22:15. Брентфорд Комьюнити, Лондон. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Брентфорд, будучи одним из новичков Премьер-лиги, демонстрирует весьма нестабильные результаты. Подопечные Томаса Франка чередуют поражения с ничьими и победами, но уж точно на данном этапе их никто не назовет явным претендентом на понижение в классе.

Сейчас Брентфорд идет на 14-м месте, но заметный спад команды из Лондона начался совсем недавно, когда серьезную травму получил ключевой голкипер Давид Райя. Нынешний сезон показал, что "пчелы" способны создавать проблемы явным фаворитам, как это было против Челси (включая последний матч 1/4 финала Кубка английской лиги), но на дистанции коллективу Франка непросто держать высокий темп, особенно с учетом скромной скамейки запасных.

Манчестер Сити, в свою очередь, является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги, и пока нет особых предпосылок к тому, чтобы кому-то удалось в ближайшее время подвинуть "горожан" с первого места. Совсем скоро Ливерпуль лишится Мохамеда Салаха и Садио Мане ввиду предстоящего розыгрыша Кубка африканский наций, а Челси так и вовсе продолжает затыкать проблемные позиции как только может из-за кадровых проблем.

Скорее всего, в предстоящем матче стоит ожидать очередной уверенной победы в исполнении команды Хосепа Гвардиолы, хотя в Boxing Day потерять очки может спокойно даже действующий чемпион Англии. Не нужно забывать, что уже первого числа 2022 года Сити предстоит матч против Арсенала, который, к слову, подойдет к этой встрече более свежим ввиду перенесенного поединка против Вулверхэмптона.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,17, тогда как потенциальный успех Брентфорда оценивается показателем 17,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Занка, Айер, Райя, Гуд, Фосу-Генри, Дасилва, Нергор, Янельт — Стоунз, Менди

Под вопросом: Жанвье, Генри, Мбемо — Уокер, Родри

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