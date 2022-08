У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив у гості до Лідса, де за підсумками першого тайму команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь господарів.

Автором одного з голів "павичів" став атакуючий півзахисник Бренден Ааронсон, який якісно запресингував голкіпера Челсі Едуара Менді та вивів Лідс уперед.

Цікаво, що Ааронсон встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги: вперше у цьому турнірі гол забив американець за команду, яку також тренує фахівець із США (Джессі Марш).

Brenden Aaronson’s first half vs. Chelsea:



45 minutes played

28 touches

9 passes

2 shots (100% accuracy)

1 goal

1 cross (100% success)

2 dribbles

5 ground duels (3 won)

1 tackle



What a performance. 🇺🇸 pic.twitter.com/mMWu58Z57v