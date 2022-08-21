Американський плеймейкер Лідса провів зразковий перший тайм проти "синіх".
Бренден Ааронсон, getty images
21 серпня 2022, 17:14
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив у гості до Лідса, де за підсумками першого тайму команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь господарів.
Автором одного з голів "павичів" став атакуючий півзахисник Бренден Ааронсон, який якісно запресингував голкіпера Челсі Едуара Менді та вивів Лідс уперед.
Цікаво, що Ааронсон встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги: вперше у цьому турнірі гол забив американець за команду, яку також тренує фахівець із США (Джессі Марш).
Нагадаємо, що 21-річний Ааронсон перейшов у Лідс цього літа із Зальцбурга приблизно за 33 мільйони євро.