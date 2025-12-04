EPL
04 грудня 2025, 15:42
АПЛ оприлюднила список претендентів на звання найкращого гравця ліги за підсумками листопада. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Англії.
Відразу вісім футболістів боротимуться за нагороду:
Гарві Барнс (Ньюкасл) – 4 матчі, 3 голи.
Кірнан Дьюзбері-Голл (Евертон) – 4 матчі, 2 голи, 1 асист.
Жеремі Доку (Манчестер Сіті) – 4 матчі, 1 гол.
Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 матчі, 4 асисти.
Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) – 4 матчі, 3 голи.
Ріс Джеймс (Челсі) – 4 матчі, 1 асист, 3 «сухі» гри.
Ігор Тіаго (Брентфорд) – 4 матчі, 5 голів.
Деклан Райс (Арсенал) – 4 матчі, 1 гол, 1 асист.