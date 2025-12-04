Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії, у якому зіграють римський Лаціо та Мілан.

Римський Лаціо та Мілан зіграють у 1/8 фіналу Кубка Італії на Стадіо Олімпіко.

Мауріціо Саррі, на тлі поразки в чемпіонаті (0:1), використав із перших хвилин Кастальяноса на вістрі атаки.

Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Де Вінтера в трійці центральних захисників, тоді як Річчі, Яшарі та Еступіньян розташуються в півзахисті, а Лофтус-Чік гратиме в атаці.

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Башич — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї.

Запасні: Фурланетто, Проведель, Патрік, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Тавареш, Діа, Белах’ян, Канчельєрі, Провстгор, Лаццарі.



Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Річчі, Яшарі, Рабьо, Еступіньян — Лофтус-Чік, Леау.