Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії, у якому зіграють римський Лаціо та Мілан.
Самуеле Річчі, Getty Images
04 грудня 2025, 21:36
Римський Лаціо та Мілан зіграють у 1/8 фіналу Кубка Італії на Стадіо Олімпіко.
Мауріціо Саррі, на тлі поразки в чемпіонаті (0:1), використав із перших хвилин Кастальяноса на вістрі атаки.
Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Де Вінтера в трійці центральних захисників, тоді як Річчі, Яшарі та Еступіньян розташуються в півзахисті, а Лофтус-Чік гратиме в атаці.
Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Башич — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї.
Запасні: Фурланетто, Проведель, Патрік, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Тавареш, Діа, Белах’ян, Канчельєрі, Провстгор, Лаццарі.
Запасні: Терраччано, Торріані, Пулішич, Модрич, Нкунку, Одогу, Бартезагі, Сала, Габбія.
Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Річчі, Яшарі, Рабьо, Еступіньян — Лофтус-Чік, Леау.
Гра Лаціо — Мілан почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.