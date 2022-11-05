Англія

Завершились деякі матчи ігрового дня в лізі.

У рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги завершились три матчі ігрового дня.

Лідс та Борнмут видали досить яскравий та цікавий матч.

У першому таймі на взяття воріт від Родріго гості відповіли влучними пострілами Таверньє та Біллінга. На початку другого тайму гості забили третій. Але Лідс відігрався протягом восьми хвилин — з 60 по 68ю Спочатку відзначився Грінвуд, а згодом і Купер. А на 84 забив Саммервілл — 4:3.

Лідс - Борнмут 4:3

Голи: Родріго, 3, Грінвуд, 60, Купер, 68, Саммервілл, 84 — Таверньє, 7, Біллінг, 19, Соланке, 48

Лідс: Мельє — Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк — Адамс, Рока (Грінвуд, 54), Гаррісон (Ньонто, 46), Ааронсон (Ейлінг, 86), Саммервілл — Родріго (Гелхардт, 81).

Борнмут: Траверс — Сенесі (Ротвелл, 86), Мефам, Сміт, Таверньє, Фредерікс (Стейсі, 73) — Біллінг (Станіслас, 88), Лерма, Куку, Соланке, Мур.

Попередження: Крістенсен, Мефам, Лерма, Гелхардт.

Брайтон у гостях грав проти Вулвергемптона.

У першому таймі команди забили по два голи. У господарів відзначились Гедеш та Невеш — у гостей забивали Лаллана та Мітома. Проте на 45+5 Семеду отримав червону, чим під кінець гри скористались гості. Гол забив Гросс.

Вулвергемптон — Брайтон 2:3

Голи: Гедеш, 12, Невеш, 32 — Лаллана, 10, Мітома, 44, Гросс, 84

Вулвергемптон: Са — Семеду, Коллінс, Кілман, Буену — Траоре (Ронан, 90), Невеш3, Моутіньо — Гедеш (Аїт-Нурі, 74), Поденсе (Хонні, 46) — Хван (Траоре, 68).

Брайтон: Санчес — Еступіньян (Гілмор, 82), Данк, Вебстер, Гросс — Кайседо, Мак Каллістер, Мітома, Лаллана (Велбек, 65), Марч — Троссард (Ундав, 82).

Попередження: Хонні, Коллінз

Вилучення: Семеду

Брентфорд у гостях зустрічався із Ноттінгем Форест.

На гол Гіббс-Вайта на 20 хвилині відповів Мбемо на 45+3. У другому таймі гості забили вдруге зусиллями Вісси. Ноттінгем зрівняв перед фінальним свистком — автоголом відзначився Занка.

Ноттінгем Форест — Брентфорд 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 20, Занка (АГ), 90+6 — Мбемо, 45+3, Вісса, 75

Ноттінгем: Гендерсон — Ор'є, Кук (Саррідж, 90), Маккенна, Вільямс — Єйтс, Фройлер (Лінгард, 79), Куяте (О'браєн, 66) — Джонсон, Денніс (Авонії, 79) — Гіббс-Вайт.

Брентфорд: Рая — Генрі, Піннок, Мі, Рерслев — Дасілва (Канос, 81), Янельт (Оньєка, 46), Єнсен (Годдос, 86), Льюїс-Поттер (Дамсгорд, 60), Мбемо (Занка, 81) — Вісса.

Попередження: Янельт, Єйтс, Гендерсон, Мбемо.