Англія

Наставник Арсеналу прокоментував вчорашній виліт з другого єврокубку.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував з другого єврокубка від Спортінга та поділився очікуваннями від завершення сезону у АПЛ.

"Величезний удар. Ми дуже хотіли пройти, боротися в турнірі і досягти успіху. Сьогодні ми намагалися добре зіграти 120 хвилин і пенальті, а цього не вистачило. Перш за все, вітаю Спортінг з перемогою. Дивлячись на себе, гра почалася для нас важко. Очевидно, ми втратили Томі дуже рано, також й Салібу. Це справді призвело до складного керування в грі. У нас було лише декілька вікон для замін, і кілька гравців не могли грати 90 хвилин. Але все одно ми не знайшли свій ритм і свій потік. Ми залишали занадто багато простору, спізнювалися і не вигравали там достатньо дуелей. Ми багато-багато разів віддавали м'яч. Іноді раз за разом. А потім крайні 20 хвилин ми отримали потік і імпульс, ми набагато більше входили у останню третину і створили три великі моменти, проте ми не забили. Я думаю, що коли ми вийшли на додатковий час, ми знову продемонстрували неймовірну енергію та найкращий менталітет. У нас було ще два великі шанси, ми не забили їх, і в підсумку справа дійшла до пенальті, це лотерея, і сьогодні все пішло не так.

Травма Томіясу вигладяє серйозно, проте варто дочекатися обстеження. Щодо Вільяма, не знаю, бо він відчував певний дискомфорт і не міг продовжити матч, ми змушені були його замінити.

Ми вже втрачали багатьох гравців по ходу цього сезону, проте впоралися з цим і зараз нам потрібно дуже швидко відновити енергію та сили перед важливим домашнім поєдинком проти міцного Крістал Пелас.

Заміна Жезуса була плановою. Він виглядав добре в матчі проти Спортінга.

Не бачу в нинішній поразці того, що вона може піти на користь. Я не знаю, якщо ви проходите змагання і виграєте їх, це чудово, якщо ні, то це впливає на ваші плани в лізі, це інша історія. Ми хотіли пройти, і ми вклали в це все: зусилля, які хлопці доклали, коли це був не найкращий день, індивідуально та колективно, голод і бажання перемогти, те, як вони відстежували це, було неймовірним, вони дуже хотіли перемогти і сьогодні цього не сталося. Треба підняти голови, дивитися в бік Крістал Пелас, залишилося 11 ігор, перша починається в неділю.

Габріель Мартінеллі, звісно, розчарований ситуацією із пенальті, втім буде крокувати далі. Навчиться з цієї помилки так, як свого часу його командний товариш Букайо Сака.

Ми не повинні забувати цей вечір, тому що ми віддали все. Це був не наш день, ми зіграли не в свою силу як індивідуально, так і колективно, але доклали всіх зусиль, які могли, на свому полі, але цього було недостатньо, але якщо будемо грати більш вдало в неділю, ніж те, як це було проти лісабонців, у нас буде великий шанс виграти гру.

Просто ми всі розчаровані і мусимо шукати результат поразок самі. Є речі, які ми повинні зробити краще, щоб мати більшу перевагу, щоб виграти гру, а не покладатися на крайні 20 хвилин, додатковий час або серію пенальті, щоб пройти далі. Зараз є 11 ігор, і це єдине, на чому ми ззосереджуємо увагу, і всі думають про одне, це Пелас, і маємо бути в найкращому психічному та фізичному стані, багато ясності та вся енергія мусять бути повністю направлені на неділю".