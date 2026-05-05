Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер продовжить роботу з англійським клубом і в наступному сезоні.

За інформацією Флоріан Плеттенберг, 33-річний німецький фахівець уже узгодив умови нового довгострокового контракту з чайками. Попри інтерес з боку Баєра, тренер вирішив залишитися в АПЛ. Чинна угода Гюрцелера діє до літа 2027 року, але сторони домовилися про її продовження.

Гюрцелер очолює Брайтон із червня 2024 року. За цей час він провів на чолі команди 85 матчів, у яких здобув 37 перемог і зазнав 23 поразок. Раніше тренер працював із Піпінсрідом та Санкт-Паулі, з яким виграв Другу Бундеслігу сезону-2023/24.