Її офіційна прем'єра на полі відбудеться під час півфіналу Ліги чемпіонів.

Випередивши більшість європейських конкурентів, мюнхенська Баварія вирішила не чекати офіційного завершення поточного сезону і представила нову домашню форму на кампанію 2026/27 на місяць раніше. Новий дизайн кардинально відрізняється від незвичайної та дещо суперечливої червоно-білої концепції з літерою М, яку команда використовувала в сезоні 2025/26.

Тепер основна форма мюнхенців повертається до свого звичного, традиційного стилю: Класична червона основа з тональними вертикальними смужками. Мінімалістичне біле оздоблення. Золота бахрома вздовж коміра та на манжетах як головна прикраса комплекту. Ексклюзивна можливість вперше додати какаду як спеціальний значок на грудях.

Цікаво, що востаннє золоті елементи використовувалися на домашній формі Баварії ще в історичному сезоні 2012/13. Тоді команда під керівництвом Юппа Хайнкеса тріумфувала у всіх турнірах, здобувши чотири трофеї.

У поточній кампанії підопічні Венсана Компані вже стали чемпіонами Бундесліги та виграли Суперкубок Німеччини. Керівництво сподівається, що нові кольори стануть символічними і допоможуть команді здобути Кубок Німеччини та кубок Ліги чемпіонів.

Клуб обрав ідеальну та максимально масштабну подію для презентації нового комплекту на футбольному полі. Чоловіча команда влаштує дебют екіпірування вже 6 травня на Альянц Арені, приймаючи Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

У цьому поєдинку команда Венсана Компані спробує здійснити камбек після надзвичайно результативної поразки з рахунком 4:5 у першій зустрічі.