Англія

Легенда Барселони входив до шортлиста лондонців, але клуб розглядає й інші варіанти.

Лондонський Челсі звертався до Хаві Ернандеса з приводу можливого призначення на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс для talkSPORT.

За інформацією джерела, іспанський фахівець входив до списку кандидатів після звільнення Ліама Росеньйора. Лондонський клуб уже зробив первинний запит, а оточення тренера дало зрозуміти, що він відкритий до переїзду в Англію.

Водночас переговори перебувають на ранній стадії, а Челсі продовжує вивчати інші кандидатури. Серед них фігурують Андоні Іраола, Марку Сілва та Хабі Алонсо, які також розглядаються керівництвом клубу.

Зазначається, що лондонці ведуть структурований пошук нового наставника й планують контактувати одразу з кількома претендентами, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо майбутнього головного тренера.