Італія

Путівка до Ліги чемпіонів опинилася під загрозою.

Після болісної виїзної поразки від Сассуоло з рахунком 0:2 позиції россонері в зоні Ліги чемпіонів суттєво похитнулися. Це змусило головного тренера команди Массіміліано Аллегрі вдатися до екстрених мотиваційних заходів.

Як повідомляє італійська преса, у вівторок на тренувальній базі клубу Аллегрі провів емоційну та напружену бесіду з гравцями. 58-річний фахівець закликав підопічних замислитися над своїм шляхом і колективно взяти на себе відповідальність, щоб уникнути повного колапсу на фінішній прямій.

Звернення наставника вийшло далеко за межі тактики: він нагадав роздягальні про 10 місяців виснажливої праці, яку не можна перекреслити кількома невдалими матчами. Аллегрі вимагав відданості заради престижної форми та вірних уболівальників, які невпинно підтримували команду в Реджо-Емілії від першої до останньої хвилини, висловивши справедливе невдоволення лише після фінального свистка.

Наразі Мілан перебуває на третій сходинці в Серії А, маючи в активі 67 очок. Проте боротьба за топ-4 загострилася до межі: перевага над переслідувачами (зокрема, над Ювентусом 65 та Ромою 64) є вкрай крихкою, і будь-яка наступна помилка може стати фатальною.

Аллегрі чітко усвідомлює, що команда втратила впевненість у власних силах, тому його головне завдання зараз — реанімувати психологічний стан футболістів та витягнути з них останні ресурси. Доля путівки в Лігу чемпіонів вирішиться у трьох заключних поєдинках сезону.

Календар Мілана виглядає наступним чином: Аталанта, Дженоа та Кальярі. Клуб зобов'язаний здобути максимум очок у цих матчах. Якщо россонері провалять завдання і залишаться поза Лігою чемпіонів, майбутнє літнє трансферне вікно на Сан-Сіро може обернутися кардинальними змінами у всьому спортивному проєкті команди