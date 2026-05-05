Англія

Єгиптянин залишить Ліверпуль і обирає новий клуб серед кількох варіантів.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар’єру в МЛС, де одним із можливих варіантів є Сан-Дієго. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 33-річний єгиптянин залишить Ліверпуль цього літа після дев’яти успішних років у клубі. Форвард відіграв ключову роль у перемогах команди в Прем’єр-лізі (двічі) та Лізі чемпіонів і тепер готується до нового етапу у своїй кар’єрі.

Інтерес до Салаха проявляють клуби з різних регіонів, зокрема з МЛС, Європи та Саудівської Аравії. Серед варіантів називається Сан-Дієго, хоча клуб зазвичай орієнтується на молодших футболістів. Водночас зацікавленість у підписанні досвідченого форварда залишається актуальною.

Зазначається, що Салах не поспішатиме з остаточним рішенням і ретельно розгляне всі пропозиції перед тим, як визначитися з наступним клубом.