Вінгер польського Леха зазнав ушкодження коліна, яке не дозволить йому зіграти на Мундіалі в Північній Америці.

Польський футбольний клуб Лех Познань у понеділок офіційно повідомив невтішну новину для шанувальників збірної Ірану. 30-річний іранський вінгер Алі Голізаде зазнав серйозної травми коліна під час матчу чемпіонату Польщі.

Це ушкодження виявилося настільки важким, що гравець буде змушений повністю пропустити майбутній Чемпіонат світу в Північній Америці.

Відсутність Голізаде стане відчутним ударом для атакувального потенціалу іранської збірної. Гравець мав статус важливого елемента основи: Він брав участь у всіх трьох матчах збірної Ірану на попередньому Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Голізаде також відіграв в обох підготовчих товариських зустрічах, які національна команда провела в березні цього року на зборах у Туреччині.

Наразі збірна Ірану перебуває на фінальній стадії підготовки до червневої поїздки до Сполучених Штатів. За підсумками жеребкування іранці потрапили до однієї групи з: Новою Зеландією, Бельгією та Єгиптом. Календар групового турніру передбачає, що перші два поєдинки команда проведе в Інглвуді (штат Каліфорнія), а третій матч відбудеться в Сіетлі.

Якщо збірна Ірану зможе успішно подолати груповий бар'єр і посяде друге місце у своєму квартеті, на етапі 1/16 фіналу на неї може очікувати вкрай принципове протистояння з господарями турніру — збірною США.

Нагадаємо, нещодавно Інфантіно підтвердив участь Ірану в ЧС-2026.