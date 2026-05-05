Англія

Расистський скандал в АПЛ.

Поліція Мерсісайду здійснила арешт під час видовищного матчу англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Манчестер Сіті, який завершився внічию 3:3. Причиною затримання стали расистські вигуки з боку вболівальника на адресу 26-річного гравця збірної Гани Антуана Семеньйо.

Інцидент не залишився поза увагою завдяки пильності оточуючих: інші вболівальники та стюарди оперативно повідомили правоохоронців про порушення. Підозрюваний 71-річний чоловік із Ноттінгемширу. Після затримання чоловіка випустили під заставу із суворими умовами.

Йому заборонено наближатися до будь-яких спортивних стадіонів ближче ніж на одну милю за чотири години до матчів, під час гри та протягом чотирьох годин після фінального свистка.

Мерсисайдський клуб випустив офіційну заяву, наголосивши на своїй політиці нульової толерантності до подібної поведінки.

"Расизм та дискримінація в будь-яких формах абсолютно неприйнятні. Їм немає місця на наших стадіонах, у нашому спорті чи в суспільстві. Клуб продовжуватиме тісно співпрацювати з владою для підтримки розслідування та вживатиме найрішучіших можливих заходів", — заявили представники Евертона.

Для Антуана Семеньйо це вже другий подібний епізод у поточному сезоні. Раніше, виступаючи за Борнмут, він зазнав расистських образ від глядача під час матчу проти Ліверпуля. Після того інциденту футболіст заявив, що суспільству та футбольній владі потрібно діяти жорсткіше, аж до тюремного ув'язнення для осіб, засуджених за расистське насильство.

На жаль, прояви ненависті не обмежилися трибунами стадіону. Керівництво Манчестер Сіті, високо оцінивши швидкі дії поліції на арені, повідомило про ще один ганебний інцидент. 25-річний захисник збірної Англії Марк Геї став мішенню для расистів у соціальних мережах після завершення матчу.

"Ми неймовірно розчаровані тим, що Марк ГеЇ минулої ночі став об'єктом серії мерзенних расистських постів. Ми й надалі будемо повністю підтримувати як Антуана, так і Марка і ніколи не будемо допускати будь-якої дискримінації в нашій грі", — йдеться у заяві клубу.

Наразі розслідування інциденту на стадіоні триває у тісній співпраці між правоохоронцями та керівництвом Евертона.