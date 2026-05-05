Англія

Мерсисайдці розглядають трансфер аргентинця попри його усну домовленість із лондонцями.

Ліверпуль розглядає можливість підписання захисника Борнмута Маркоса Сенесі, попри його попередню домовленість із Тоттенгемом. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, аргентинець стане вільним агентом після завершення сезону, коли спливе його контракт із Борнмутом. Раніше він погодився приєднатися до "шпор", однак угода залежить від того, чи збережуть лондонці місце в Прем’єр-лізі.

Ліверпуль уважно стежить за ситуацією та може втрутитися в боротьбу за 28-річного центрбека. Остаточне рішення мерсисайдців також може залежати від майбутнього Ібраїми Конате, який досі не продовжив контракт із клубом.

Сенесі є ключовим гравцем Борнмута в нинішньому сезоні та допомагає команді боротися за високі позиції в чемпіонаті. Додатковим фактором інтересу є те, що нинішній спортивний директор Ліверпуля Річард Г'юз свого часу підписував аргентинця саме до складу Борнмута.