Мюнхенський клуб готовий запропонувати форварду довгостроковий контракт, але сторони не сходяться в ціні.

Ньюкасл встановив цінник на свого нападника Ентоні Гордона на рівні близько 90 мільйонів євро. Інтерес до 25-річного англійця проявляє Баварія, яка вже вивчає можливість літнього трансферу.

За інформацією Sky Sports, мюнхенський клуб готовий запропонувати футболісту контракт на п’ять років із покращеними фінансовими умовами. Водночас німецька сторона розраховує знизити запитану суму трансферу.

У Ньюкаслі розглядають можливий продаж гравця як один із варіантів для дотримання фінансових вимог Прем’єр-ліги, пов’язаних із прибутком і стабільністю клубу.

Повідомляється також, що сам Гордон не виключає варіант із продовженням кар’єри в Бундеслізі, якщо клуби домовляться про суму трансферу.