Одразу після повернення до англійської Прем'єр-ліги клуб активував опцію повноцінного підписання нападника.

Не встигли вболівальники Іпсвіч Таун відсвяткувати довгоочікуване повернення команди до елітного дивізіону, як керівництво клубу розпочало активну підготовку до наступного сезону. Команда оголосила про свій перший офіційний трансфер під АПЛ.

Нагадаємо, що в неділю вдень команда Кірана МакКенни здобула впевнену перемогу над КПР з рахунком 3:0 на рідному стадіоні Портман Роуд. Цей результат дозволив Іпсвічу посісти підсумкове друге місце в Чемпіоншипі та гарантувати собі автоматичну путівку до Прем'єр-ліги, куди вони піднялися разом із Ковентрі Сіті.

Першим новачком нового сезону став Чуба Акпом. Нападник провів кампанію 2025/26 у складі Іпсвіча на правах оренди, після чого керівництво вирішило залишити гравця у клубі, активувавши відповідний пункт про право викупу.

Амстердамський Аякс, якому належали права на гравця, підтвердив завершення угоди у своєму дописі в соціальній мережі X: "Аякс та Іпсвіч Таун досягли угоди щодо трансферу Чуби Акпома. Нападник приєднався до англійського клубу в оренді з Аякса минулого сезону з опцією викупу, включеною в угоду. Бажаємо тобі всього найкращого, Чубо!"

Хоча статистика Акпома в Іпсвічі минулого сезону була доволі скромною, його досвід має допомогти команді в АПЛ: За час своєї оренди цього сезону нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 2 забитими голами.

До переїзду в Нідерланди у 2023 році Чуба був справжнім лідером атак Мідлсборо» забивши 33 голи у 77 матчах. Акпом є вихованцем лондонського Арсеналу, академію якого він закінчив у 2013 році (загалом провівши лише 4 матчі за основу лондонців). У 2018 році він також переходив до грецького ПАОКа, де здобував європейський досвід.