Англія

Лондонський клуб продовжує пошук наставника, але без участі іспанця на цьому етапі.

Челсі наразі не веде жодних переговорів із Хаві Ернандесом щодо призначення на посаду головного тренера. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між сторонами не було жодних контактів чи офіційних підходів, попри попередні повідомлення в ЗМІ. Лондонський клуб продовжує процес пошуку нового наставника та працює над формуванням фінального шортлиста кандидатів.

Водночас сам Хаві залишається відкритим до нового етапу у своїй кар’єрі й розглядає можливість роботи в англійській Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі розглядає одразу кілька кандидатур на посаду головного тренера після звільнення Ліама Росеньйора, однак процес ухвалення рішення триває.