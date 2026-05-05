Команда Мікеля Артети в домашній грі забила перед перервою, після чого успішно захищалась у другому таймі.
Арсенал — Атлетіко, Getty Images
05 травня 2026, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Атлетіко 1:0 (перший матч — 1:1)
Гол: Сака, 45
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 58) — Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74) — Сака (Мадуеке, 58), Езе (Едегор, 58), Троссар (Мартінеллі, 83) — Йокерес.
Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66).
Попередження: Аррісабалага (не на полі) — Пубіль, Коке