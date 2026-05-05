Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Арсенал — Атлетіко 1:0 (перший матч — 1:1)
Гол: Сака, 45

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 58) — Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74) — Сака (Мадуеке, 58), Езе (Едегор, 58), Троссар (Мартінеллі, 83) — Йокерес.

Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66).

Попередження: Аррісабалага (не на полі) — Пубіль, Коке