Більшість футболістів команди Карріка розраховують на зростання окладів приблизно на 25%.

Гравці Манчестер Юнайтед можуть розраховувати на суттєве підвищення зарплат після виходу команди до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, більшість футболістів команди Майкла Карріка отримають збільшення окладів приблизно на 25% як бонус за фініш у топ-5 англійської Прем’єр-ліги.

Це стало своєрідною компенсацією після попереднього скорочення зарплат, яке відбулося два роки тому через невихід до головного єврокубка.

Зокрема, капітан команди Бруну Фернандеш може отримувати близько 250 тисяч фунтів на тиждень відповідно до нової фінансової структури клубу.

Цікаво, що підвищення торкнеться і гравців, які наразі виступають на правах оренди. Йдеться про Маркуса Рашфорда та Андре Онана, які грають за Барселону та Трабзонспор відповідно.

Водночас керівництво Манчестер Юнайтед планує розлучитися з обома футболістами під час літнього трансферного вікна.