Ліга чемпіонів

Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 5 травня 2026 року.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів лондонський Арсенал на власному полі здолав мадридський Атлетіко з рахунком 1:0 і пробився до фіналу турніру за сумою двох матчів.

Господарі з перших хвилин намагались контролювати темп гри, не дозволяючи супернику зробити майже нічого. Ключовий епізод стався наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Букайо Сака вдало завершив атаку Арсеналу, відправивши м’яч у сітку воріт Яна Облака. Цей гол став єдиним у матчі, але його виявилось достатньо, щоб дати тон усьому протистоянню.

Після перерви команда Дієго Сімеоне активізувалась і більше володіла м’ячем, однак оборона "канонірів" діяла організовано й без зайвої паніки. Лондонці грамотно закривали зони, вигравали більшість єдиноборств і не дозволили гостям створити реальний тиск на ворота Давіда Раї.

У підсумку Арсенал втримав мінімальну перевагу та вперше за 20 років пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, де тепер очікує на переможця протистояння між ПСЖ та Баварією.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Атлетіко Мадрид у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Атлетіко 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Сака, 45



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 58) — Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74) — Сака (Мадуеке, 58), Езе (Едегор, 58), Троссар (Мартінеллі, 83) — Йокерес.

Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66).



Попередження: Аррісабалага (не на полі) — Пубіль, Коке