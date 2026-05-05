18-річний нападник отримав моторошну травму голови в грі проти Ноттінгем Форест, проте вже виписаний додому та прагне якнайшвидше повернутися на поле.

Молодий форвард лондонського Челсі Джессі Деррі назвав свій перший вихід у стартовому складі команди в Прем'єр-лізі здійсненою мрією, попри те, що матч закінчився для нього на ношах та екстреною поїздкою до лікарні.

У понеділок, під час поєдинку проти Ноттінгем Форест на Стемфорд Брідж, 18-річний футболіст вперше вийшов на поле з перших хвилин. Однак на 45-й хвилині він зазнав серйозної травми, зіткнувшись головами із гравцем команди-суперниці Заком Ебботтом.

Гра була зупинена на тривалий час. Медикам довелося дати юнакові кисневу маску просто на газоні, після чого його винесли з поля на ношах. Замість травмованого Деррі в гру вступив Ліам Делап. Челсі використав спеціальне правило заміни через підозру на струс мозку, яка не враховується у загальний ліміт замін команди на матч.

Згодом клуб офіційно заспокоїв вболівальників: у лікарні футболіст перебував у свідомості, міг розмовляти та проходив необхідні профілактичні огляди. Наразі Джессі вже виписали з медичного закладу, проте лікарі клубу продовжуватимуть ретельно стежити за його станом. Після виписки молодий форвард звернувся до громадськості у своїх соціальних мережах:

"Мрія здійснилася — дебютувати в Прем'єр-лізі на "Стемфорд Брідж". Я хотів би подякувати всьому медичному персоналу Челсі, усім у лікарні Святої Марії, моїм товаришам по команді та всім уболівальникам за їхню чудову підтримку. Я не можу дочекатися, щоб найближчим часом повернутися до гри перед усіма.

Для Джессі, який є сином колишнього півзахисника Лідса та Крістал Пелас Шона Деррі, це був перший вихід у старті після двох появ на заміну в рамках Кубка Англії.

Варто зазначити, що поєдинок видався вкрай жорстким. Окрім інциденту з Деррі, у другому таймі відбулося ще одне моторошне зіткнення між півзахисником Форест Морганом Гіббсом-Вайтом та голкіпером Челсі Робертом Санчесом. Обидва гравці отримали розсічення, проте представники Ноттінгема підтвердили, що заміна Гіббса-Вайта не підпадала під жорсткий протокол щодо струсу мозку.