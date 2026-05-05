Макфарлейн прокоментував поразку від Ноттінгем Форест і пообіцяв реакцію команди.

Виконувач обов’язків головного тренера Челсі Калум Макфарлейн поділився враженнями після поразки від Ноттінгем Форест з рахунком 1:3 у 35-му турі АПЛ.

"Я знаю цю команду. Я знаю їх уже деякий час, і вони амбітні. Вони хочуть найкращого для себе. Вони хочуть найкращого для цього клубу. І ми зробимо все можливе, щоб виграти кожен матч до кінця сезону.

Все, на чому я можу зараз зосередитися, — це наступний день, ми розберемо гру, спробуємо зрозуміти чому і намагатимемося забезпечити більш високий рівень гри проти Ліверпуля через п'ять днів", — сказав Макфарлейн.

