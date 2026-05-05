Англія

Півзахисник відкритий до трансферу, але ключове слово — за Ліверпулем.

Центральний півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс дав згоду на можливий перехід до Інтера. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний англієць повністю відкритий до переходу в італійський клуб і позитивно оцінює його проєкт. Ще взимку футболіст був зацікавлений у зміні команди, однак тоді Ліверпуль вирішив зберегти гравця.

Очікується, що влітку ситуація може повторитися, адже Джонс входить у фінальний рік свого контракту. Водночас саме Ліверпуль контролює процес і визначатиме суму потенційного трансферу.

У Інтері розцінюють готовність гравця до переходу як важливий фактор у переговорах, однак угода залежатиме від фінансових вимог англійського клубу. Додатковою складністю може стати інтерес з боку інших команд з Англії, які також стежать за ситуацією навколо півзахисника.