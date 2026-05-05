Англія

Англієць підпише контракт до 2030 року.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден близький до підписання нового довгострокового контракту з клубом.

За інформацією The Athletic, 25-річний англієць уже досяг принципової домовленості щодо нової угоди, яка буде розрахована до літа 2030 року з опцією продовження ще на один сезон. Чинний контракт гравця діє до 2027 року.

Зазначається, що важливу роль у переговорах відіграла відома агентка Рафаела Пімента, яка представляє інтереси форварда Ерлінга Холанда. Саме вона допомогла узгодити ключові умови нового контракту.

Фоден є вихованцем академії Манчестер Сіті і виступає за першу команду з 17 років. За цей час він провів 365 матчів, у яких забив 110 голів і віддав 66 результативних передач.

Разом із командою півзахисник виграв шість титулів АПЛ, два Кубки Англії та Лігу чемпіонів, ставши однією з ключових фігур у команді Пепа Гвардіоли.