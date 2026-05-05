Англія

Півзахисник лісників зазнав серйозного розсічення в матчі з Челсі, але уникнув струсу мозку.

Півзахиснику Ноттінгем Форест Моргану Гіббсу-Вайту може знадобитися справжнє диво, щоб встигнути відновитися до матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти Астон Вілли, який відбудеться вже цього четверга на Вілла Парк. Наразі лісники, які можуть похизуватися безпрограшною серією з 10 матчів у всіх турнірах, випереджають суперника з мінімальним рахунком 1:0.

Інцидент стався у понеділок під час матчу Прем'єр-ліги, де Форест впевнено переміг Челсі на виїзді з рахунком 3:1. Гіббс-Вайт та голкіпер аристократів Роберт Санчес зіткнулися головами, після чого обидва були змушені достроково покинути поле з серйозними перев'язками.

Згодом Гіббс-Вайт опублікував у соціальних мережах світлину, де подякував вболівальникам за підтримку та показав накладені на лоб і ніс шви. Санчес також продемонстрував шви на маківці та публічно підтримав свого візаві: "Бачив, що ти постраждав сильніше за мене. Сподіваюся, що з тобою все гаразд, друже"

Головний тренер Ноттінгем Форест Вітор Перейра підтвердив, що заміна Моргана не була викликана струсом мозку. Це означає, що гравець не підпадає під суворі медичні протоколи Прем'єр-ліги, які зазвичай вимагають багатоденного процесу повернення до гри (мінімум 24 години до активності, 48-годинний період відпочинку та шестиетапний протокол).

"У нього глибокий поріз, побачимо. Він боєць, і ми сподіваємося на диво. Я справді вірю, що ми можемо залучити його в наступній грі. Я сказав йому: "Не бий головою, просто грай", – зазначив Перейра.

На жаль, це була не єдина травма голови у понеділковому матчі. 18-річний дебютант Челсі Джессі Деррі зіткнувся головами з гравцем Форест Заком Ебботтом.