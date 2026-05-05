Англія

Вінгер Манчестер Сіті запевнив, що його команда боротиметься за титул АПЛ до останнього, попри відставання від лондонців у п'ять очок.

Надії Манчестер Сіті на здобуття чергового титулу англійської Прем'єр-ліги зазнали серйозного удару. У понеділок команда розписала драматичну нічию 3:3 у виїзному матчі проти Евертона. Цей результат дозволив лондонському Арсеналу Мікеля Артети відірватися від найближчого переслідувача на п'ять очок, що робить канонірів головними фаворитами на чемпіонство вперше за останні 20 років.

Попри розчаровуючий підсумок гри та разючі помилки в обороні містян, найяскравішим гравцем на полі став Жеремі Доку. Бельгієць відзначився дублем, а його пізній гол врятував команду від ще більш руйнівної поразки.

Після матчу Доку не приховував емоцій, проте одразу дав зрозуміти, що команда не збирається опускати руки перед лідером з Північного Лондона.

"Боляче, звісно, ​​боляче. Ми знаємо, як важливо вигравати такі ігри, але ми не здалися і не збираємося здаватися. Ще попереду кілька ігор, ми будемо боротися до кінця, і в кінці ми підрахуємо очки. Ми розчаровані, але це ще не кінець", — рішуче заявив Доку.

Шлях до титулу ускладнюється надзвичайно щільним календарем. На команду Пепа Гвардіоли очікує справжнє випробування на глибину складу та витривалість: Сіті має зіграти п'ять матчів чемпіонату лише за 16 днів. Серія стартує вже цієї суботи домашнім поєдинком проти Брентфорда на Етіхад.

Окрім боротьби в лізі, 16 травня на «Манчестер Сіті» очікує фінальна битва за національний кубок проти лондонського Челсі. Жеремі Доку наголошує, що величезний досвід команди у подоланні кризових ситуацій стане ключовим фактором у найближчі тижні.

"У нас багато ігор, у нас щільний графік, і ми будемо дивитися вперед. Ми все ще граємо у двох змаганнях, і нам попереду фінал. Психологічно ми всі були в такому становищі, ми звикли грати кожні три дні. Найголовніше зараз — це відновитися психологічно та фізично", — підсумував вінгер.