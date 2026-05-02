Долю титулу в Іспанії можуть вирішити вже завтра в Каталонії навіть без участі команди Ганса-Дітера Фліка.

Наприкінці поточного сезону традиційні фаворити в чемпіонських перегонах іспанської Ла Ліги, каталонська Барселона та мадридський Реал, не обтяжені участю у фінальних стадіях єврокубків, тож можуть повністю зануритись у протистояння на внутрішній арені. Утім, коли поміж грандами в турнірній таблиці 11 залікових балів на користь команди Ганса-Дітера Фліка, а до завершення кампанії залишається обмаль поєдинків, то це більше схоже вже на зворотній відлік до чемпіонського титулу для "блаугранас".

Матч тридцять четвертого туру національної першості на полі памплонської Осасуни мав стати черговим кроком для Барси в правильному для неї напрямку, оскільки нехай і залишаються шанси в "червоненьких" на потрапляння до єврокубків через шалену щільність турнірної таблиці, але свої дорогоцінні залікові бали колектив Алессіо Ліскі може знайти й у матч із менш умотивованими опонентами.

Однак Осасуна в цьому протистоянні наочно продемонструвала, що їй узагалі байдуже на всі ці статуси команд навпроти, і вона цілком здатна контролювати хід подій на полі проти будь-якого суперника. Барселона мала обмаль моментів ще в першому таймі, і пригадуються лише удар Левандовські повз праву дев’ятку та постріл Бардагджі до рук Еррери в центральній зоні перед штрафним, тоді як на протилежному боці поля перед перервою почалась відверта пожежа.

Будімір дуже старанно намагався засмутити Жоана Гарсію, але його вихід один в один проти захисника від центрального кола на воротаря суперників зупинила лише права стійка, тоді як ще один дальній постріл перед перервою взяв на себе вже безпосередньо голкіпер Барселони. Уболівальникам каталонців дійсно було, чого перейматись перед другим таймом, бо гра не перебувала під контролем їхньої команди взагалі.

Навіть у другій половині матчу, коли каталонці вже відверто оселились із м’ячем на чужій половині, суперники просто нічого не давали створити біля власних воріт, незважаючи на всі старання команди Фліка. Тренер Барси почав робити заміни вже з безвиході, бо час спливав, а гольових моментів так і не з’являлось у його команди. Але й тут випад Рубена Гарсії до правого флангу штрафного під час поодинокої контратаки міг скоріше загнати гостей у глухий кут, аніж вони швидше за Осасуну щось вигадали у власних атаках.

Утім, на 81 хвилині Рашфорд виконав бездоганну подачу на голову Левандовські, а той на межі воротарського зумів переправити м’яч у сітку, що дозволило Барселоні нарешті отримати омріяну перевагу за рахунком. І ще й бонусом створити момент для другого взяття воріт уже за п’ять хвилин, коли передача Ферміна на лівий фланг штрафного на хід Феррану Торресу завершилась ударом повз Ерреру з гострого кута. І навіть миттєвий гол у відповідь від того-таки Рубена Гарсії з подачі Бретонеса з лівого флангу не збив каталонців із пантелику.

У наступному турі памплонська Осасуна гостюватиме в Леванте, тоді як каталонська Барселона в El Clasico прийматиме мадридський Реал.

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Рауль Гарсія, 89 — Левандовські, 81, Торрес, 86

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Галан — Монкайола (Осамбела, 86), Торро (Барха, 85) — Руб. Гарсія (Бретонес, 86), М. Гомес (Орос, 69), Моро — Будімір (Рауль Гарсія, 69).

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Е. Гарсія (Араухо, 82), Мартін — Педрі (Берналь, 88), Гаві (Торрес, 62) — Бардагжі (Рашфорд, 62), Фермін, Ольмо — Левандовські.

Попередження: Монкайола — Гаві, Е. Гарсія