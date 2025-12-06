Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич обіцяє ухвалити рішення по ситуації.

Бразильський нападник Неймар продовжує відчайдушні спроби врятувати рідний Сантос від вильоту з "елітного" дивізіону, і за рахунок цього посилює власні позиції стосовно можливого потрапляння до переліку "селесао", яких запросить Карло Анчелотті до лав національної збірної Бразилії для участі на чемпіонаті світу-2026 улітку наступного року.

До речі, напередодні стали відомі суперники "пентакампеонів" на груповому етапі цього турніру.

А от чи буде серед гравців Бразилії Неймар — на це питання відповіді наразі не знає навіть головний тренер національної команди.

"Я розумію, що ви, хлопці, дуже зацікавлені в Неймарі. Тому хочу ще раз уточнити.

Зараз у нас грудень, правильно? А чемпіонат світу буде в червні. Я оголошуватиму склад у травні, і якщо Неймар заслуговуватиме на участь, якщо він буде здоровий, і якщо він гратиме краще або так само, як інші, то він зіграє на Чемпіонаті світу. Крапка", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Неймар востаннє грав за збірну 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія програла Уругваю в кваліфікації до чемпіонату світу (0:2).