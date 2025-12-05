Лондонські клуби стежать за ситуацією форварда, який виступає за Барселону на правах оренди.
Marcus Rashford, getty images
05 грудня 2025, 22:42
Арсенал і Челсі виявляють серйозну зацікавленість у Маркусі Рашфорді, повідомляє Caught Offside. Вінгер Манчестер Юнайтед нинішній сезон проводить у Барселоні на умовах оренди.
За даними джерела, обидва лондонські клуби прагнуть посилити свою лінію атаки. Барселона має пріоритетне право викупу англійця, однак Арсенал і Челсі здатні запропонувати вигідніші фінансові умови.
У сезоні Рашфорд провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав дев’ять результативних передач. Чинний контракт нападника з Манчестер Юнайтед діє до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що тер Штеген повернувся до тренувань Барселони.