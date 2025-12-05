Англія

Лондонські клуби стежать за ситуацією форварда, який виступає за Барселону на правах оренди.

Арсенал і Челсі виявляють серйозну зацікавленість у Маркусі Рашфорді, повідомляє Caught Offside. Вінгер Манчестер Юнайтед нинішній сезон проводить у Барселоні на умовах оренди.

За даними джерела, обидва лондонські клуби прагнуть посилити свою лінію атаки. Барселона має пріоритетне право викупу англійця, однак Арсенал і Челсі здатні запропонувати вигідніші фінансові умови.

У сезоні Рашфорд провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав дев’ять результативних передач. Чинний контракт нападника з Манчестер Юнайтед діє до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 40 млн євро.

