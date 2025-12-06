Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 6 грудня, розпочавшись о 22:00.

І Атлетік Більбао, і Атлетіко Мадрид прагнутимуть оговтатися від поразок, коли зійдуться у вищому дивізіоні Іспанії у суботу ввечері. Атлетік зазнав домашньої поразки 0:3 від Реал Мадрид у середу, тоді як переможна серія Атлетіко була перервана Барселоною, яка перемогла їх із рахунком 3:1.

Атлетік Більбао — Атлетіко Мадрид

Субота, 6 грудня, 22:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Атлетік це була невтішна кампанія-2025/26 року, оскільки вони посідають лише восьме місце у таблиці Ла Ліги, набравши 20 очок у 15 матчах. "Леви" відстають на 11 очок від Атлетіко, який займає четверте місце, і, як було згадано, підійдуть до цього матчу після домашньої поразки 0:3 від Реал Мадрид. Команда Ернесто Вальверде також має проблеми у Лізі чемпіонів.

Атлетік набрав 13 очок у восьми домашніх матчах ліги цього сезону, і вони прийматимуть Атлетіко, який здобув лише дві перемоги на виїзді, забивши лише вісім голів у семи гостьових іграх. "Леви" зіграли проти Атлетіко 210 разів, маючи показники 79 перемог, 96 поразок та 35 нічиїх. Кожна з їхніх останніх трьох зустрічей завершилася перемогою Атлетіко, включаючи успіх 1:0 у відповідному матчі минулого сезону.

Атлетіко востаннє програвав Атлетіку в лізі у грудні 2023 року, і команда Дієго Сімеоне буде сповнена рішучості повернутися на переможний шлях у суботу після поразки 3:1 від чинних чемпіонів Барселони у вівторок. "Червоно-білі" підійшли до матчу на Камп Ноу із серією із семи перемог, але не змогли здолати команду Гансі Фліка, яка тепер випереджає Атлетіко на шість очок.

Атлетіко відстає на п'ять очок від Реал Мадрид і на одне від Вільярреала. Команда Сімеоне прагнутиме завершити 2025 рік перемогами в лізі над Атлетіком, Валенсією та Жироною, а також на них чекає важливий матч Ліги чемпіонів на виїзді проти ПСВ Ейндховен 9 грудня. Атлетіко знову сильний вдома, але має проблеми на виїзді, тому суботній матч на Сан-Мамес обіцяє бути цікавим протистоянням двох "поранених" команд.

За версією betking на перемогу Атлетік Більбао можна поставити з коефіцієнтом 3.33, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 2.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.23.

Орієнтовні склади

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Ляпорт, Бойро — Руїс де Галаррета, Гаурегізар — Беренгер, Сансет, Ніко. Вільямс — Гурусета.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Ганцко — Сімеоне, Коке, Барріос, Галлагер — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Альварес Є. (дискваліфікація), Наварро, Егілуз, Саннаді, Прадос (Атлетік Більбао) — немає (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао) — Ле Норман, Льоренте, Баена, Кардосо (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

