"Лондонське дербі" на трансферному ринку.
Буадді, Getty images
05 грудня 2025, 20:56
Лондонські Арсенал та Челсі мають намір оформити трансфер талановитого півзахисника Лілля Аюба Буадді. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, обидва клуби зроблять пропозицію у розмірі близько 40 млн. євро вже найближчої зими, щоб оминути серйозну конкуренцію з іншими клубами влітку.
Зазначається, що «доги» оцінюють свого 18-річного вихованця у понад 50 мільйонів євро.
Цього сезону Аюб Буадді відіграв за Лілль 18 матчів та зробив одну результативну передачу.