Англія

"Лондонське дербі" на трансферному ринку.

Лондонські Арсенал та Челсі мають намір оформити трансфер талановитого півзахисника Лілля Аюба Буадді. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, обидва клуби зроблять пропозицію у розмірі близько 40 млн. євро вже найближчої зими, щоб оминути серйозну конкуренцію з іншими клубами влітку.

Зазначається, що «доги» оцінюють свого 18-річного вихованця у понад 50 мільйонів євро.

Цього сезону Аюб Буадді відіграв за Лілль 18 матчів та зробив одну результативну передачу.