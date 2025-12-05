Англія

Може статися у матчі з МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про Вулвергемптон. Цитує португальського фахівця BBC.

«Вулвергемптон без перемог? Все може статися в будь-який момент. Це зміниться. В історії Прем'єр-ліги немає жодної команди, яка б не виграла жодного матчу за сезон. Це може статися у будь-якій грі.

Тому нам потрібно постаратися стати кращими, дати гравцям відпочити, добре попрацювати та підготуватися до складного матчу, тому що для нас кожна гра складне випробування», – сказала Аморім.

Матч між Вулвергемптоном та МЮ відбудеться 8 грудня, о 22:00 за київським часом.