Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 6 грудня та розпочнеться о 14:30.
Астон Вілла — Арсенал, Getty Images
06 грудня 2025, 07:45
15-й тур АПЛ розпочнеться справжнім видовищем — дуеллю третьої команди чемпіонату Астон Вілли та лідера таблиці Арсеналу. На Вілла Парк з’їжджаються два клуби, які перебувають у фантастичній формі й ведуть пряму боротьбу за верхні позиції. Мікель Артета та Унаї Емері знову зійдуться в одному з найбільш принципових матчів початку зими.
АСТОН ВІЛЛА — АРСЕНАЛ
СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 14:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Підопічні Унаї Емері пережили стрімке переродження: після провального старту сезону Астон Вілла увірвалася у топ-3 і нині залишається найсильнішою командою АПЛ за останні шість турів. Шість перемог поспіль у всіх турнірах, чотири — в рамках чемпіонату, та вісім виграшів поспіль на власному полі зробили Вілла Парк однією з найнебезпечніших арен Англії. Вражає і продуктивність: у попередньому турі команда створила один із найяскравіших камбеків сезону, здолавши Брайтон у гольовій феєрії 4:3, програючи по ходу 0:2.
Герой тієї гри — Оллі Воткінс, який нарешті прорвався після мовчазного періоду. Його дубль став ключем до перемоги та водночас підтвердив, що англійський нападник перебуває в оптимальних кондиціях напередодні зустрічі з одним із найкращих, але обезкровлених захистів ліги. До матчу Емері підходить без Емі Мартінеса, який травмував спину, тож місце у воротах, імовірно, знову посяде Марко Бізот. Інших втрат мінімум, а конкуренція за позиції в атаці лише зростає на тлі потужної форми Доніелла Малена. І традиційно не слід забувати, наскільки поєдинки проти Арсеналу є принциповими для Емері — позатого сезону він "пожертвував" виходом до фіналу Ліги конференцій, щоб майже знищити чемпіонські надії свого колишнього клубу наприкінці кампанії. Хіба є у когось сумніви, що він спробує зробити це знову?
Арсенал продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Прем’єр-ліги, повернувши п’ятиочковий відрив після контрольної перемоги над Брентфордом (2:0). Підопічні Мікеля Артети залишаються єдиною командою сезону, що пропустила менше десяти голів — лише сім у 14 турах. Серія з 18 матчів без поразок у всіх турнірах доводить: нині це найстабільніший та найзріліший колектив Англії та, можливо, усієї Європи.
Втім, кадрова ситуація, особливо у лінії оборони, у гостей наразі складна. Крістіан Москера та Деклан Райс отримали ушкодження в грі проти Брентфорда. Якщо Райс запевняє, що буде готовий, то вихід Москери під питанням, як і участь Саліба та Троссара. Біг Габі, звісно, поки недоступний. Водночас Меріно знову вразив у ролі "фальшивої дев'ятки", забивши черговий важливий м’яч, а Букайо Сака вкотре зробив різницю після виходу з лави. Попри втрати, Арсенал зберігає вагому перевагу — якість складу і ширина лави дозволяють команді не падати у темпі боротьби за титул. Але якщо Райс зіграти не зможе — це велика втрата, яка може завдати удару по лондонцях, якого вони ще не відчували цього сезону. Побачимо...
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.86, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АСТОН ВІЛЛА : Бізот — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс — Буендія, Макгінн, Роджерс — Воткінс
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Тімбер, Інкап’є, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Меріно — Сака, Йокерес, Езе
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1