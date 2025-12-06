СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 14:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Унаї Емері пережили стрімке переродження: після провального старту сезону Астон Вілла увірвалася у топ-3 і нині залишається найсильнішою командою АПЛ за останні шість турів. Шість перемог поспіль у всіх турнірах, чотири — в рамках чемпіонату, та вісім виграшів поспіль на власному полі зробили Вілла Парк однією з найнебезпечніших арен Англії. Вражає і продуктивність: у попередньому турі команда створила один із найяскравіших камбеків сезону, здолавши Брайтон у гольовій феєрії 4:3, програючи по ходу 0:2.

Герой тієї гри — Оллі Воткінс, який нарешті прорвався після мовчазного періоду. Його дубль став ключем до перемоги та водночас підтвердив, що англійський нападник перебуває в оптимальних кондиціях напередодні зустрічі з одним із найкращих, але обезкровлених захистів ліги. До матчу Емері підходить без Емі Мартінеса, який травмував спину, тож місце у воротах, імовірно, знову посяде Марко Бізот. Інших втрат мінімум, а конкуренція за позиції в атаці лише зростає на тлі потужної форми Доніелла Малена. І традиційно не слід забувати, наскільки поєдинки проти Арсеналу є принциповими для Емері — позатого сезону він "пожертвував" виходом до фіналу Ліги конференцій, щоб майже знищити чемпіонські надії свого колишнього клубу наприкінці кампанії. Хіба є у когось сумніви, що він спробує зробити це знову?

Арсенал продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Прем’єр-ліги, повернувши п’ятиочковий відрив після контрольної перемоги над Брентфордом (2:0). Підопічні Мікеля Артети залишаються єдиною командою сезону, що пропустила менше десяти голів — лише сім у 14 турах. Серія з 18 матчів без поразок у всіх турнірах доводить: нині це найстабільніший та найзріліший колектив Англії та, можливо, усієї Європи.

Втім, кадрова ситуація, особливо у лінії оборони, у гостей наразі складна. Крістіан Москера та Деклан Райс отримали ушкодження в грі проти Брентфорда. Якщо Райс запевняє, що буде готовий, то вихід Москери під питанням, як і участь Саліба та Троссара. Біг Габі, звісно, поки недоступний. Водночас Меріно знову вразив у ролі "фальшивої дев'ятки", забивши черговий важливий м’яч, а Букайо Сака вкотре зробив різницю після виходу з лави. Попри втрати, Арсенал зберігає вагому перевагу — якість складу і ширина лави дозволяють команді не падати у темпі боротьби за титул. Але якщо Райс зіграти не зможе — це велика втрата, яка може завдати удару по лондонцях, якого вони ще не відчували цього сезону. Побачимо...