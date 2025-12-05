Англія

Центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу 15 туру АПЛ з Астон Віллою. Цитує іспанського фахівця BBC.

“Судячи з того, що вони роблять, як грають та виграють матчі, це, безумовно, команда у чудовій формі. На нас чекає важкий матч.

Ми, звичайно ж, знаємо їхнього тренера і ту неймовірну роботу, яку він проробив. Розглядаємо завтрашню гру як нагоду. Щоразу, коли виграєш, звичайно, стаєш трохи ближчим до своєї мети, це єдине, що ми можемо зробити. Необхідно зосередитись на матчі, дуже добре підготуватися до завтрашнього дня. Знаємо, яку гру ми маємо провести, будемо готовими до неї, щоб розкрити свій потенціал», — сказав Артета.

Матч між Астон Віллою та Арсеналом відбудеться 6 грудня, о 14:30 за київським часом.