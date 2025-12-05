Англія

Гравці "червоних" сподіваються на свого тренера.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї висловився про поточний стан справ своєї команди. Цитує угорця Liverpool Echo.

«Трапляються як успіхи, так і невдачі. Ми виграли АПЛ у першому сезоні. Зараз зіткнулися з ситуаціями, з яких потрібно вибиратися. Тренер знайде вихід, але відповідальність не лише на ньому.

Відповідальність і на нас, гравцях, адже ми виходимо на поле. Він може запропонувати структуру та ідеї. Навіть за хороших ідей, ми повинні викладатися повністю, саме цього прагнемо в кожному матчі. Саме це ми намагаємося зробити – повернутися до перемог. Над цим ми працюємо щодня. Коли прокидаєшся вранці, у голові лише одна думка: «Давайте знайдемо рішення, щоб перемогти».

Намагаємося це реалізувати, але виходить не так, як хотілося б. Такий футбол. Ось чому любимо цю гру. Іноді буває дуже важко, але труднощі роблять нас сильнішими», — сказав Собослаї.