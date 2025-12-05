Англія

Іспанець відзначив свого учня.

Головний тренер Манчестер Сіті відзначив роботу керманича лондонського Челсі Енцо Марески. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Ми більше за всіх пробігаємо в лізі? Це погано – коли граєш краще, менше бігаєш. Але в той же час це показує хороший настрій, і це добре.

Минулого сезону, коли ми могли бігати, ми цього не робили. Наш рівень був не на висоті.

Я не наївний, щоб розуміти, що потрібно грати краще, але в той же час я дуже позитивна та оптимістична людина, і я хочу бачити хороші речі, які ми зробили.

Челсі? Подивіться, що сталося після Лідса. Один із найкращих тренерів світу – Енцо Мареска, я його добре знаю. Але його робота в Челсі не отримує належного визнання. Виграти клубний чемпіонат світу, Лігу конференцій, потрапити до Ліги чемпіонів у такій складній лізі, як АПЛ, і з молодою командою, як у Челсі, – це неймовірно. Він ротував склад і подивіться, що сталося (Челсі програв Лідсу 1:3 — прим.).

Можна вигравати, вигравати та вигравати матчі, а потім програвати, програвати та програвати. Таке можливе лише у цій лізі, у цій країні», – сказав Гвардіола.