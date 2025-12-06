Англія

Відповідні змінили відбулись на офіційному сайті клубу.

Англійський Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті має окремий розділ у підкатегорії переліку гравців клубу, який присвячений легендарним постатям у історії клубу.

Уважні уболівальники "Червоних дияволів" в останньому оновлені контенту в цій категорії помітили присутність нинішнього португальського півзахисника клубу Бруну Фернандеша, а також англійського нападника Маркуса Рашфорда, який нині виступає на правах оренди за каталонську Барселону.

Чинні гравці доповнили перелік, у якому наявні такі легендарні постаті, як Джордж Бест, Раян Гіггз, сер Боббі Чарльтон та інші.

Рашфорд є вихованцем клубу та провів 426 матчів, забив 138 голів та віддав 78 гольових передач, тоді як нинішнього капітана Бруну придбали з лісабонського Спортінга за 65 млн євро взимку 2020 року, після чого він провів 305 матчів, забив 100 голів та віддав 91 асист.