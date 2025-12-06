Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 6 грудня та розпочнеться о 19:30.
Лідс Юнайтед — Ліверпуль, Getty Images
06 грудня 2025, 09:00
У суботній вечір на Елланд Роуд зійдуться Лідс Юнайтед, що дає натяки на відродження, та досі непередбачуваний у цьому сезоні Ліверпуль — матч, який може серйозно вплинути на ситуацію як у нижній частині таблиці, так і в боротьбі за єврокубкові місця. Обидві команди перебувають у різному емоційному стані, але кожна має свої причини атакувати з перших хвилин.
ЛІДС ЮНАЙТЕД — ЛІВЕРПУЛЬ
СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Повернення Лідса до Прем’єр-ліги виявилося далеким від сенсаційного прориву Сандерленда, однак нещодавній матч проти Челсі став справжнім сенсаційним вибухом. Після серії з чотирьох поразок команда Даніеля Фарке шокувала фаворита, здобувши переконливу перемогу 3:1. Новий формат із трьома захисниками та п’ятьма півзахисниками вже дав результат — і Фарке, навколо майбутнього якого вже точилися суперечки, точно не стане відмовлятися від системи, що принесла команді впевненість та необхідні очки.
Голами Бійола, Танаки та Калверта-Льюїна "павичи" не лише перервали неприємну серію, а й тимчасово вирвався із зони вильоту. До того ж, новачки Прем’єр-ліги вже показували характер у матчі з Манчестер Сіті, де мало не відігралися у другому таймі. Лідс має сильну статистику зі стандартів — сім забитих голів — і саме це може стати ключем до успіху в суботу. Водночас оборона залишається слабким місцем, і тренерський штаб чудово це розуміє.
Ліверпуль Арне Слота продовжує жити у режимі емоційних гойдалок. Після важливої перемоги над Вест Гемом чинний чемпіон знову втратив очки — цього разу у домашній грі з Сандерлендом (1:1). Лише самовідданий блок від К’єзи в останні хвилини врятував мерсісайдців від поразки, яка стала б уже сьомою у сезоні. Тиск на Слота лише зростає, але керівництво клубу поки не планує змін на тренерському містку.
Попри невпевнену форму, Ліверпуль може похвалитися тим, що не програє вже два тури, а третій поспіль результат без поразки стане для команди найкращою міні-серією з вересня. Підопічним Слота важливо набрати хід перед дуеллю з Інтером у Лізі чемпіонів, і матч проти Лідса — слушна можливість повернути впевненість у нападі. До того ж суперник навряд чи гратиме другим номером, що може підіграти сильним сторонам "червоних". Водночас це може мати й зворотній ефект — оборона Ліверпуля настільки вразлива і так безглуздо помиляється, що цілком можна чекати результативної гри з обох сторін.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.77, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Перрі — Родон, Бійол, Стрейк — Богл, Штах, Танака, Ампаду, Гудмундссон — Калверт-Льюїн, Нмеча
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Вірц, К’єза — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2