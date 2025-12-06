СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Повернення Лідса до Прем’єр-ліги виявилося далеким від сенсаційного прориву Сандерленда, однак нещодавній матч проти Челсі став справжнім сенсаційним вибухом. Після серії з чотирьох поразок команда Даніеля Фарке шокувала фаворита, здобувши переконливу перемогу 3:1. Новий формат із трьома захисниками та п’ятьма півзахисниками вже дав результат — і Фарке, навколо майбутнього якого вже точилися суперечки, точно не стане відмовлятися від системи, що принесла команді впевненість та необхідні очки.

Голами Бійола, Танаки та Калверта-Льюїна "павичи" не лише перервали неприємну серію, а й тимчасово вирвався із зони вильоту. До того ж, новачки Прем’єр-ліги вже показували характер у матчі з Манчестер Сіті, де мало не відігралися у другому таймі. Лідс має сильну статистику зі стандартів — сім забитих голів — і саме це може стати ключем до успіху в суботу. Водночас оборона залишається слабким місцем, і тренерський штаб чудово це розуміє.

Ліверпуль Арне Слота продовжує жити у режимі емоційних гойдалок. Після важливої перемоги над Вест Гемом чинний чемпіон знову втратив очки — цього разу у домашній грі з Сандерлендом (1:1). Лише самовідданий блок від К’єзи в останні хвилини врятував мерсісайдців від поразки, яка стала б уже сьомою у сезоні. Тиск на Слота лише зростає, але керівництво клубу поки не планує змін на тренерському містку.

Попри невпевнену форму, Ліверпуль може похвалитися тим, що не програє вже два тури, а третій поспіль результат без поразки стане для команди найкращою міні-серією з вересня. Підопічним Слота важливо набрати хід перед дуеллю з Інтером у Лізі чемпіонів, і матч проти Лідса — слушна можливість повернути впевненість у нападі. До того ж суперник навряд чи гратиме другим номером, що може підіграти сильним сторонам "червоних". Водночас це може мати й зворотній ефект — оборона Ліверпуля настільки вразлива і так безглуздо помиляється, що цілком можна чекати результативної гри з обох сторін.