Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Карпатами.

Луганська Зоря напередодні обіграла львівські Карпати в домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм провели дуже гарно. Розібрали суперника, знали як грати проти них, якій буде простір. Десь можна було ще краще зіграти. Але задоволені, що після поразки в минулому турі, ми перемогли сьогодні.

Залишається ще один матч у цьому році — ЛНЗ. Гарний суперник, напружений матч нас очікує. Це попереду, а поки хлопці перемогли та отримали заслужені два вихідних.

Ми звернули увагу на простір, котрий можна отримати в грі проти них. Треба було закривати гравця, багато забив Бруніньйо, котрий ховається за спиною півзахисників. У першому таймі особливо ми закривали цю вертикаль. Він сьогодні пробив тільки один раз, в другому таймі.

Багато відео показували, налаштовуватись на поєдинок. Плюс, змінювали позиції на полі при пресингу.

У другому таймі суперник грав активніше. Тим не менш, гостроти серйозної не було біля наших воріт.

Саленко? На нього ми теж розраховуємо. Не хотіли просто випускати в такій складній грі на 5-10 хвилин молодих гравців. Одна помилка, і психологічно можна впасти в яму.

Про четверту картку Будківського я знаю. Він пропустить гру проти ЛНЗ. Дурна жовта картка, але це емоції", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря поїде в гості до черкаського ЛНЗ.