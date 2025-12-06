СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті їде на хвилі емоцій після справжнього гол-фієсти у Лондоні, де вони дивом втримали перемогу над Фулгемом з рахунком 5:4. Ця перемога, як і попередня над Лідсом (3:2), стала ще одним доказом неймовірної атакувальної сили команди Пепа Гвардіоли та водночас — тривожним дзвіночком, який говорить про проблеми в обороні. Впевнено ведучи з різницею у чотири м'ячі, Сіті ледве не втратив перемогу, знову показавши вразливість у другому таймі. Ерлінг Голанд, який у тій грі досяг позначки в 100 голів у Прем'єр-лізі у рекордні терміни, разом із Філом Фоденом — головні загрози для будь-якої оборони. Однак Гвардіола відверто стурбований нестабільністю команди і знає, що будь-яка втрата очок може остаточно відкинути їх від лідируючого Арсеналу.

Історично для Сіті сьогоднішній суперник — один з улюблених: "містяни" виграли останні сім зустрічей із загальною різницею м'ячів 20:6. Більше того, у своїх стінах манкуніанці перемагають у шести матчах поспіль, забивши вже 19 голів — найкращий показник у лізі. Команда Гвардіоли також демонструє впевненість проти новачків ліги, не програючи їм у 26 останніх матчах. Однак поєднання календаря (після Сандерленда на "містян" чекає мадридський Реал у Лізі чемпіонів) і травм ключових гравців, як-от Родрі та Ковачич, може змусити іспанського тренера йти на ротацію.

Сандерленд приїжджає до Манчестера з повним багажем впевненості. Команда Ле Брі не просто адаптувалася до еліти — вона активно в ній бореться. У середу "чорні коти" показали характерну бійцівську гру на Енфілді, де ледве не здобули сенсаційну перемогу над Ліверпулем (завадив К'єза), а в підсумку заслужено розділили очки (1:1). Цей результат став логічним продовженням серії: нічия з Арсеналом, перемога над Челсі та вражаючий камбек у матчі з Борнмутом (3:2) після відставання 0:2. Ле Брі, який у день матчу відзначає 50-річчя, виховує в команді віру в те, що перемагати можна скрізь.

У чому ж секрет успіху Сандерленда, окрім влучної трансферної кампанії влітку? Відповідь — у чіткій організації, працьовитому центру поля та здатності використовувати свої шанси. Однак історична статистика для гостей похмура: вони не перемагали Манчестер Сіті з 2013 року. Більше того, поразка в цьому матчі стане для клубу ювілейною — 300-ю у Прем'єр-лізі, і вони встановлять антирекорд за швидкістю досягнення цієї позначки. Але ці цифри навряд чи лякають нинішній Сандерленд. Маючи таких лідерів, як досвідчений капітан Граніт Джака, креативний Енцо Ле Фе та таку високу реалізацію, команда готова спробувати скористатися можливими помилками нервової оборони суперника.